В Таиланде объявили годовой траур после смерти королевы-матери

В возрасте 93 лет умерла королева-мать Таиланда Сирикит. В течение 60 лет она была супругой бывшего короля Пхумипона Адульядета.

«В королевстве объявляется траур в связи с кончиной Ее Величества королевы-матери Сирикит. Траур продлится один год»,— написано в заявлении королевского двора.

С 2019 года Сирикит находилась в больнице под наблюдением врачей. 17 октября 2025-го у нее обнаружили инфекцию кровотока.

Сын Сирикит, действующий король Таиланда Маха Вачиралонгкон, распорядился организовать похороны с высочайшими почестями. Прощание с королевой-матерью будет открытым для всех жителей страны и пройдет в Тронном зале королевской резиденции Ананда Самакхом в Бангкоке.