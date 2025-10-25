На подлете к Москве сбит шестой беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу сбиты еще несколько БПЛА. Всего с начала ночи силы ПВО уничтожили вблизи столицы шесть беспилотников.

Ранее об уничтожении нескольких беспилотников сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об работе ПВО также сообщали власти Воронежской области.

Угроза атаки БПЛА объявлена в том числе в Ростовской, Пензенской, Тульской, Рязанской областях. Аэропорт Калуги приостановил работу.