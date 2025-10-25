Франция при необходимости готова направить войска на Украину

Начальник штаба сухопутных сил Франции Пьер Шилль сообщил, что страна готова направить войска на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности, если это будет необходимо.

«Мы будем готовы развернуть войска в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины»,— сказал господин Шилль на заседании парламентского комитета по обороне (цитата по BFMTV). Он добавил, что 2026 год будет «помещен под знак коалиции».

21 октября Bloomberg со ссылкой на источники писало, что власти Украины совместно с европейскими союзниками разработали «мирный план», который состоит из 12 пунктов. Он предусматривает в том числе предоставление гарантий Украине и постепенную отмену санкций с России.