Прекращение огня, снятие санкций с РФ, гарантии Украине — план Европы по Украине

В преддверии возможного нового этапа переговоров по Украине агентство Bloomberg сообщило, что европейцы совместно с Киевом разрабатывают очередной «мирный план» из 12 пунктов. Представить свои предложения американской администрации европейские союзники Киева намерены уже на этой неделе. С какими требованиями они планируют выйти на переговоры с американцами — в материале «Ъ».

Общие положения

Предполагается, что на первом этапе Россия и Украина объявят о прекращении огня и «обязуются прекратить территориальные притязания».

За прекращением огня последуют возвращение всех детей на Украину и обмен пленными.

Затем Москва и Киев начнут переговоры об управлении занятыми войсками территориями, которые де-юре останутся непризнанными.

Контроль за выполнением условий будет осуществлять совет под руководством президента США Дональда Трампа.

Что получит Украина

Гарантии безопасности.

Средства для возмещения ущерба от боевых действий.

Возможность быстрого вступления в Европейский союз.

Что получит Россия

Постепенную отмену санкций.

Замороженные активы Центрального банка в обмен на вклад в постконфликтное восстановление Украины.

План находится в процессе проработки, предупредили источники агентства. Детали все еще могут измениться. По окончании работы предложения будут представлены вашингтонской администрации.

