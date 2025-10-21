Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прекращение огня, снятие санкций с РФ, гарантии Украине — план Европы по Украине

В преддверии возможного нового этапа переговоров по Украине агентство Bloomberg сообщило, что европейцы совместно с Киевом разрабатывают очередной «мирный план» из 12 пунктов. Представить свои предложения американской администрации европейские союзники Киева намерены уже на этой неделе. С какими требованиями они планируют выйти на переговоры с американцами — в материале «Ъ».

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Общие положения

  • Предполагается, что на первом этапе Россия и Украина объявят о прекращении огня и «обязуются прекратить территориальные притязания».
  • За прекращением огня последуют возвращение всех детей на Украину и обмен пленными.
  • Затем Москва и Киев начнут переговоры об управлении занятыми войсками территориями, которые де-юре останутся непризнанными.
  • Контроль за выполнением условий будет осуществлять совет под руководством президента США Дональда Трампа.

Что получит Украина

  • Гарантии безопасности.
  • Средства для возмещения ущерба от боевых действий.
  • Возможность быстрого вступления в Европейский союз.

Что получит Россия

  • Постепенную отмену санкций.
  • Замороженные активы Центрального банка в обмен на вклад в постконфликтное восстановление Украины.

План находится в процессе проработки, предупредили источники агентства. Детали все еще могут измениться. По окончании работы предложения будут представлены вашингтонской администрации.

Анастасия Домбицкая

