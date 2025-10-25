Дмитриев во время визита в США не будет просить смягчить санкции

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что во время переговоров с американскими чиновниками не будет просить смягчения санкций в отношении Москвы.

«Диалог важен, только через диалог можно разрешить конфликт. Думаю, важно понимать российскую позицию, российские обеспокоенности в сфере безопасности. Санкции не такое большое дело»,— сказал господин Дмитриев в интервью CNN.

По данным издания Axios, 25 октября Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В эфире Fox News господин Дмитриев не стал подтверждать эту информацию. Он сказал, что проведет переговоры с «некоторыми членами команды администрации Трампа».

