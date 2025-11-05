Креативная обстановка

Основатели интерьерной онлайн-платформы Artemest представляют итальянский стиль и ремесленное искусство самого высокого полета. В 2025 году к десятилетию проекта была приурочена выставка в миланском палаццо Доницетти, собравшая работы шести интерьерных бюро.

Библиотека, Nebras Aljoaib Interior Design Studio Фото: Tomaso Lisca and Luca Argenton Салон The Entertainment Room, студия 1508 London Фото: Tomaso Lisca and Luca Argenton Столовая, Romanek Design Studio Фото: Tomaso Lisca and Luca Argenton Холл палаццо Доницетти Фото: Tomaso Lisca and Luca Argenton

В 2015 году усилия в продвижении уникальных ремесленных мастерских Апеннинского полуострова, многие из которых являются семейными предприятиями на протяжении столетий, объединили исследователи и специалисты в области дизайна Марко Кредендино и Ипполита Ростаньо. Их трудами сегодня около тысячи студий, работающих в самых разных стилях, техниках и направлениях дизайна, от мебели и освещения до посуды и декора, стали известны во всем мире. Три года назад в круг своих интересов они включили независимых художников и скульпторов, а также начали делать выставку L’Appartamento by Artemest в рамках Миланской недели дизайна. Для этого проекта они приглашают известных декораторов из разных стран оформить комнату, отражающую «дух итальянской рукотворной роскоши», используя в обстановке предметы дизайна и искусства, представленные на Artemest.

Этой весной свои работы в миланском палаццо Доницетти представляли шесть международных студий и дизайнеров интерьеров, объединивших более 180 мастеров: 1508 London, Champalimaud Design, Meyer Davis, Romanek Design Studio, Симона Хааг и Небрас Альджоаиб. Каждый создал свое уникальное тематическое пространство.

Так, австралийка Симона Хааг работала с фойе — на фоне барочных элементов архитектуры она разместила современную мебель: «Добавляя цветовые акценты в исторический фон, я стремилась выстроить диалог времен, который бы вдохновлял». Небрасу Альджоаибу из Саудовской Аравии досталась библиотека, расположившаяся в одном из классических залов палаццо. Он задействовал мебель скульптурных форм. Его целью было создать обстановку, настраивающую на релакс и спокойное времяпрепровождение с книгой в руках. В главной гостиной поработал дуэт Уилла Мейера и Грэя Дэвиса из нью-йоркской Meyer Davis. Дизайнеры рассказывают, что стремились воспроизвести в гранд-салоне вневременную атмосферу с мягкими акцентами в фактуре камня, дерева и стекла: «Мы представляли себе частную резиденцию, подаренную любимой женщине».

Геометрической мебелью и декоративными элементами в насыщенных цветах и сочных текстурах наполнили The Entertainment Room дизайнеры британского бюро 1508 London. Получилась современная интерпретация салона XIX века. Уютную столовую в пастельной гамме в длинном банкетном зале с паркетным полом и огромной венецианской люстрой оформила Бригитта Романек из нью-йоркской Romanek Design Studio: дизайнер хотела создать «такое место, откуда гостям совсем не хотелось бы уходить». А американцам Champalimaud Design досталась спальня, где царила обстановка, стилизованная под гламур итальянских фильмов 1960-х. Ознакомиться с предметами, задействованными в проекте, можно на сайте artemest.com.

Олег Краснов