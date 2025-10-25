Москва высоко оценивает роль Мелании Трамп в воссоединении детей с семьями

Первая леди США Мелания Трамп сыграла важную роль в воссоединении российских и украинских детей с семьями, сказал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он отметил, что госпожа Трамп добилась результатов очень быстро.

«Мелания Трамп сыграла действительно очень важную, позитивную и сбалансированную роль и очень быстро добилась результатов: восемь детей воссоединились со своими семьями, в том числе одна русская девочка из Украины»,— сообщил Кирилл Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан (запись опубликована в соцсети X).

Российская сторона надеется, что Мелания Трамп «привнесет некоторую прозрачность» в решение вопроса о воссоединении семей, добавил господин Дмитриев. По его словам, данные СМИ о количестве детей, оказавшихся в отрыве от родителей, сильно завышены.

О воссоединении восьми семей Мелания Трамп сообщила 10 октября.