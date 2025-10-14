«Лучше разгрести завал на берегу»

В Ульяновске подведены итоги общественных обсуждений проектов нового генплана города и правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Заключения комиссии по итогам обсуждений во вторник опубликованы на официальном сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как отмечается в документах, всего в обсуждениях проекта генплана приняли участие 4773 человека, из них 3046 признаны участниками обсуждений, 1727 отнесены к «иным лицам» (главная причина — не соответствующее требованиям Градостроительного кодекса оформление отзывов, чаще всего — отсутствие в приложении к отзыву копий паспортов). При этом в заключении помещены только 84 замечания и предложения участников, учет большинства из них признан нецелесообразным. От «иных» опубликовано 25 замечаний и возражений, все они признаны нецелесообразными.

В обсуждениях проекта ПЗЗ приняли участие 3973 человека, из них 2057 признаны участниками обсуждений, 1916 человек отнесены к «иным лицам». При этом в заключении опубликовано только 93 замечания участников обсуждений и 33 замечания от «иных лиц». Учет большинства критических замечаний признан нецелесообразным. Замечания «иных» рекомендовано не учитывать.

Куда исчезли тысячи остальных замечаний и предложений, неизвестно. Так, к примеру, защитники сквера Антонова сообщали «Ъ», что от них были зафиксированы в журналах фиксации предложений десятки замечаний, но в заключении есть только одно. Совершенно исчезли из заключения замечания об исчезновении из нового генплана зоны развития города. Защитники Шолмовского озера в Засвияжском районе, выступавшие против изменения функционала их территории с зеленой зоны общего пользования на зону застройки, сообщают, что также не могли найти свои отзывы в заключении комиссии.

На основании итогов общественных обсуждений, комиссия рекомендовала проекты генплана и ПЗЗ Ульяновска к утверждению «с учетом проработки разработчиком целесообразных предложений и замечаний, внесенных участниками обсуждений».

Получить от организатора общественных обсуждений — городского управления архитектуры и градостроительства — пояснения, почему не учтены многие замечания, а также по какой конкретной причине многие участники обсуждений отнесены к «иным лицам», не удалось. Глава управления Наталья Гордеева от комментариев по телефону отказалась, сославшись на занятость, на запрос «Ъ» не ответила.

Напомним, проекты нового генплана и ПЗЗ Ульяновска вызывали много негативных отзывов горожан, в первую очередь — по переводу зон зеленых насаждений общего пользования в зоны застройки, по отсутствию территории для развития города, по транспортной инфраструктуре и т.д. В адрес губернатора направлялись коллективные возражения против планов застройки части сквера им. авиаконструктора О.К. Антонова в Заволжском районе города (всего около 1 тыс. подписей), размещалась в соцсетях петиция в адрес губернатора региона, мэра Ульяновска и спикера регионального заксобрания с просьбой отменить обсуждения и обеспечить нормальные сроки для их проведения (450 подписей). Также известно, что после публикации «Ъ» и обращения депутата регионального заксобрания Дмитрия Грачева по поводу исчезновения из нового генплана зоны развития города размером около 800 га, которая была обозначена ранее в действующем генплане, прокуратура Ульяновской области начала проверку.

Глава министерства имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития области (заказчика работ по формированию нового генплана) Олег Ягфаров сказал «Ъ», что теперь заключения организатора слушаний будут переданы в министерство, замечания и предложения, что признаны в заключениях комиссии целесообразными, «будут изучены», возможно, будет какая-то доработка проекта, после чего предполагается его утвердить. Это, по словам министра, должно произойти, согласно контракту, до 22 декабря.

Между тем ульяновская экозащитница Наталия Лазарева (ранее уже выигрывавшая иски к облправительству) заявила «Ъ», что если проект генплана будет утвержден, то она подаст в суд иски к министерству как о незаконности принятия генплана, так и по признанию незаконной процедуры общественных обсуждений.

Также намерен в случае утверждения генплана направить иски в суд и ульяновский общественный активист, независимый юрист Константин Толкачев, отмечающий, что «вместо выстраивания диалога с населением, которое высказывает обоснованные возражения против ликвидации зеленых зон, власть идет на конфронтацию, откидывая их возражения из итоговых заключений». Он также сообщил «Ъ», что уже подготовил по этому поводу обращения в Генпрокуратуру и в администрацию президента РФ.

В суд намерен направить иск также инженер-строитель и проектировщик Константин Сосин (ранее уже выигрывавший суды с администрацией города), часть «существенных замечаний» которого не была учтена в заключениях комиссии.

Глава комитета ЖКХ регионального заксобрания, член региональной градостроительной комиссии Денис Седов сказал «Ъ», что неоднократно высказывал разработчику многочисленные возражения. «Но, к сожалению, все наши возражения и предложения на более чем 20 страницах или не принимались, или просто игнорировались», сказал депутат, отметив, что, по его мнению, проект генплана и ПЗЗ надо отправить на доработку с учетом всех замечаний, после чего заново организовать общественные обсуждения. Вопрос о необходимости такого подхода я поставлю в четверг на фракции „Единая Россия“ и надеюсь, он будет вынесен на заседание заксобрания», — сказал Денис Седов.

Его поддерживает и председатель профильного комитета заксобрания Дмитрий Грачев (ЛДРО), отметивший, что «все проблемы, на которые указали жители города, юристы и архитекторы, необходимо учесть сейчас, потому что иначе потом депутатам придется каждый раз заниматься новыми проблемами и конфликтами, порожденными таким генпланом». «Лучше разгрести этот завал проблем на берегу, чем потом оказаться в безвыходном положении»,— сказал господин Грачев. Спикер регионального заксобрания Валерий Малышев в беседе с «Ъ» сказал, что также озабочен ситуацией с проектом генплана и полагает, что депутатский корпус не останется в стороне от проблемы.

Сергей Титов, Ульяновск