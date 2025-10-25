Обрабатывающие производства Удмуртии прибавили в объеме 17% в январе—сентябре

Промышленный индекс по обрабатывающим производствам Удмуртии по итогам января—сентября 2025 года составил 117%. Оперативная информация опубликована на сайте Удмуртстата. Наибольший прирост объема относительно первых девяти месяцев 2024 года показали производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+77%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+22,4%), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+22,3%).

Сильнее всего за указанный период сократились объемы в следующих отраслях: производство электрооборудования (-35,1%), производство бумаги и бумажных изделий (-33%), а также деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (-31,9%).

По трем другим отраслям, учитываемым в индексе производства, наблюдается различная динамика: добыча полезных ископаемых сократилась на 3,9%, направление водоснабжения и водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений снизилось на 12,2%, а отрасль обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха, напротив, прибавила 5,9%.

В итоге индекс производства в январе—сентябре составил 108,3%.

Напомним, по итогам восьми месяцев, с января по август, по росту объемов промпроизводства Удмуртия заняла второе место в ПФО с показателем 8,2% год к году. Это на 7,4 процентного пункта выше, чем в среднем по РФ.