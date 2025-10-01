Объемы промпроизводства в Удмуртии выросли на 8,2% в январе—августе

Объемы промышленного производства в Удмуртии в январе—августе увеличились на 8,2% (год к году), сообщили в Удмуртстате. По этому показателю республика заняла второе место в ПФО, уступив Татарстану на 2,8 п. п. Прирост по Удмуртии на 7,4 п. п. выше, чем в среднем по РФ (0,8%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По группе обрабатывающих производств рост 17,1%. Сильнее всего прибавило производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,7 раза, автотранспорта, прицепов и полуприцепов — в 1,5 раз; прочего транспорта и оборудования, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий — в 1,2 раза.

В полиграфической деятельности и копировании носителей информации наблюдается спад в 1,6 раза, производстве электрооборудования, бумаги и бумажных изделий — в 1,5 раза, лекарств и материал, применяемых в медицине и ветеринарии, химических веществ и продуктов — в 1,4 раза.

Производство пищевых продуктов увеличилось на 2,9%, напитков, напротив, снизилось на 5,1%. Выпуск макаронных изделий сократился в три раза, безалкогольных напитков — в 1,5 раза, рыбных пресервов — в 1,4 раза, колбасных изделий — на 7,7%, сливочного масла — на 2,4%, сыра — на 1,9%.

Производство мясных консервов увеличилось на 14,1%, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов — на 6,3%, хлебобулочных изделий — на 3,2%, пшеничной муки — на 0,9%.

Добывающий сектор показал спад на 4%, в энергетическом, тепло- и газоснабжении — рост на 5,2%. В отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — снижение на 12,9%.

В августе объемы промпроизводства в Удмуртии выросли на 7,9% год к году, в России — 0,5%