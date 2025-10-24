В ФНС заявили о замедлении темпов роста зарплат на Ямале

Средняя заработная плата в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) остается одной из крупнейших в стране, однако «темп ее роста замедлился», заявил и.о. руководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по региону Руслан Посунько на заседании окружного заксобрания. «В 2024 году она росла с темпом 11,1%. Средняя заработная плата увеличилась со 147 тыс. руб. до 164 тыс. руб. Сегодня этот показатель составил 9,4%. Зарплата выросла со 164 тыс. руб. до 179 тыс. руб.»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе выступления перед депутатами окружного парламент господин Посунько также отметил, что управление ФНС по Ямалу собрало 2,3 трлн руб. налогов за январь-сентябрь, что на 1,8% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Руслан Посунько пояснил, что объем поступлений снизился в связи с сокращением налоговой базы предприятий нефтегазовой отрасли.

«Результаты деятельности нефтегазовых компаний сильно зависят от переоценки обязательств в иностранной валюте, что обусловлено колебаниями обменных курсов. У нас средневзвешенный курс доллара текущего периода к прошлому почти на 5 руб. отличается, средневзвешенная стоимость барреля нефти в прошлом году на аналогичный период составляла 64 доллара, на текущий период она 59 долларов»,— добавил и.о. руководителя управления.

Василий Алексеев