«ВКонтакте» разблокировали в Белоруссии

Социальная сеть «ВКонтакте» и все ее сервисы продолжают работать в Белоруссии. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе соцсети.

Сегодня «ВКонтакте» блокировали на территории Белоруссии. Соцсеть появилась в реестре запрещенных ресурсов, который ведет Государственная инспекция по надзору за электросвязью БелГИЭ. Туда «ВКонтакте» попала по требованию КГБ страны. Как узнал «Ъ», белорусские операторы начали блокировать соцсеть.

Пресс-служба соцсети сообщала, что компания изучает ситуацию и делает все возможное для восстановления доступа. Причины блокировки не уточнялись.