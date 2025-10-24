В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»

В Белоруссии по требованию Комитета госбезопасности заблокировали социальную сеть «ВКонтакте». Решение принято сегодня, следует из реестра запрещенных ресурсов, который ведет Государственная инспекция по надзору за электросвязью БелГИЭ.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как узнал «Ъ», белорусские операторы связи уже принялись блокировать социальную сеть. У пользователей «Белтелекома» вместо страницы «ВК» открывается сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Как отмечает БЕЛТА, речь о desktop-версии, мобильное приложение продолжает работать.

Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила «Ъ», что изучает ситуацию и делает все необходимое, чтобы восстановить доступ к сервисам на территории страны. Причины, почему в Белоруссии потребовали заблокировать соцсеть, не уточняются.