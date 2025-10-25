Водителю Maserati продлили срок ареста по делу о гибели жительницы Ижевска в ДТП

Водителя автомобиля Maserati, насмерть сбившего жительницу Ижевска на пешеходном переходе, оставили в СИЗО еще на месяц, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Такое решение вчера, 24 октября, принял Индустриальный райсуд города. Управлявшему иномаркой инкриминировано нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находившимся в состоянии опьянения (ст. 264 УК, до 12 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Дорожная авария произошла 27 августа около 12:00 напротив дома №94а на ул. Баранова. 59-летняя местная жительница переходила дорогу по нерегулируемой «зебре», когда ее сбил Maserati. Иномаркой управлял 44-летний водитель. Он находился в состоянии опьянения. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

По данным региональной ГАИ, светопропускаемость стекол иномарки не соответствовала нормативам, с 2018-го по 2025 годы фигурант 144 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сообщении о заключении водителя под стражу появилось 29 августа.

Обвиняемый и его адвокат на судебном заседании 24 октября возражали против ходатайства следователя. Суд продлил водителю срок нахождения под стражей на месяц, до 27 ноября.