Сбившего ижевчанку на пешеходном переходе водителя Maserati отправили в СИЗО

44-летнего водителя автомобиля Maserati, сбившего местную жительницу на пешеходном переходе, отправили в СИЗО на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК).

Обвиняемый ходатайствовал об избрании более мягкой меры пресечения. Свою причастность к преступлению подсудимый, не отрицал. Его заключили под стражу до 27 октября.

Напомним, авария произошла 27 августа. Следствие считает, что обвиняемый совершил наезд на 59-летнюю женщину, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель был пьян. Светопропускаемость стекол автомобиля не соответствовала требованиям законодательства. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия.