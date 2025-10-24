США не поддержали заявление Украины с обвинениями России в ООН

США не поддержали заявление Украины, в котором Россию обвинили в агрессии. Видео с представителями Киева, зачитывающими это заявление в ООН, было опубликовано на YouTube-канале организации.

Более 40 стран поддержали украинские тезисы, представленные перед заседанием Совета Безопасности ООН. Среди них страны ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и несколько восточноевропейских государств. В заявлении подчеркивается необходимость восстановления территориальной целостности Украины и вывода российских войск.

Сегодня специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США с целью донести до администрации Дональда Трампа позицию Москвы. Господин Дмитриев заявил журналистам, что его задача — убедить американские власти не идти по пути давления на Россию, как это делал Джо Байден. Он добавил, что его визит состоялся по приглашению американской стороны и переговоры были запланированы заранее.