Визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США: что Москва хочет донести до Вашингтона

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в США. По прибытии он рассказал журналистам о цели своего визита, темах переговоров с американскими коллегами и влиянии новых санкций на Россию. По информации издания Axios, 25 октября господин Дмитриев проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Главные заявления главы РФПИ — в подборке «Ъ».

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О визите в США

Поездка в США была запланирована давно и не отменена, несмотря на ряд недружественных действий Вашингтона.

Мои встречи в Вашингтоне пройдут в основном за закрытыми дверями и будут посвящены восстановлению диалога с США.

Россия будет доносить до американских коллег, что именно Украина затягивает переговоры и срывает диалог по указке Европы.

Россия считает, что администрации Трампа «нельзя становиться Байденами» и следовать неправильным подходам прежней администрации.

Потенциал экономического сотрудничества США с Россией сохраняется, но только при условии уважительного отношения к интересам РФ.

Россия продолжит диалог с США, несмотря на попытки Европы сорвать его ради продолжения конфликта на Украине.

О Европе

Европа пытается сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог Путина и Трампа.

ЕС и Великобритании важно создавать образ России как образ врага, потому что экономика в Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна.

О новых санкциях