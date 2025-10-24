Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США: что Москва хочет донести до Вашингтона

Прибывший в США Дмитриев рассказал, что будет обсуждать с администрацией Трампа

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в США. По прибытии он рассказал журналистам о цели своего визита, темах переговоров с американскими коллегами и влиянии новых санкций на Россию. По информации издания Axios, 25 октября господин Дмитриев проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Главные заявления главы РФПИ — в подборке «Ъ».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О визите в США

  • Поездка в США была запланирована давно и не отменена, несмотря на ряд недружественных действий Вашингтона.
  • Мои встречи в Вашингтоне пройдут в основном за закрытыми дверями и будут посвящены восстановлению диалога с США.
  • Россия будет доносить до американских коллег, что именно Украина затягивает переговоры и срывает диалог по указке Европы.
  • Россия считает, что администрации Трампа «нельзя становиться Байденами» и следовать неправильным подходам прежней администрации.
  • Потенциал экономического сотрудничества США с Россией сохраняется, но только при условии уважительного отношения к интересам РФ.
  • Россия продолжит диалог с США, несмотря на попытки Европы сорвать его ради продолжения конфликта на Украине.

О Европе

  • Европа пытается сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог Путина и Трампа.
  • ЕС и Великобритании важно создавать образ России как образ врага, потому что экономика в Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна.

О новых санкциях

  • Санкции и недружественные меры никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на заправках в США.
  • Цены на нефтяных рынках уже выросли из-за санкций и будут расти дальше.

