Визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США: что Москва хочет донести до Вашингтона
Прибывший в США Дмитриев рассказал, что будет обсуждать с администрацией Трампа
Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в США. По прибытии он рассказал журналистам о цели своего визита, темах переговоров с американскими коллегами и влиянии новых санкций на Россию. По информации издания Axios, 25 октября господин Дмитриев проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Главные заявления главы РФПИ — в подборке «Ъ».
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
О визите в США
- Поездка в США была запланирована давно и не отменена, несмотря на ряд недружественных действий Вашингтона.
- Мои встречи в Вашингтоне пройдут в основном за закрытыми дверями и будут посвящены восстановлению диалога с США.
- Россия будет доносить до американских коллег, что именно Украина затягивает переговоры и срывает диалог по указке Европы.
- Россия считает, что администрации Трампа «нельзя становиться Байденами» и следовать неправильным подходам прежней администрации.
- Потенциал экономического сотрудничества США с Россией сохраняется, но только при условии уважительного отношения к интересам РФ.
- Россия продолжит диалог с США, несмотря на попытки Европы сорвать его ради продолжения конфликта на Украине.
О Европе
- Европа пытается сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог Путина и Трампа.
- ЕС и Великобритании важно создавать образ России как образ врага, потому что экономика в Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна.
О новых санкциях
- Санкции и недружественные меры никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на заправках в США.
- Цены на нефтяных рынках уже выросли из-за санкций и будут расти дальше.