Путин разрешил до 10 декабря ввозить из Киргизии и Казахстана товары без маркировки ЕАЭС

В Россию разрешили ввозить автотранспортом товары из Казахстана и Киргизии, на которые не нанесена маркировка, подтверждающая их происхождение из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Разрешение продлится до 10 декабря. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

При этом президент поручил, чтобы получатели — юридические лица — сами обеспечивали перевозку и временное хранение товаров. Также они обязаны уведомлять Минпромторг и наносить на товары специальную маркировку. До 27 декабря такие поставки по-прежнему должны оформляться через таможенную декларацию по действующим правилам. Кроме того, Минпромторг обязан внести всю информацию об этих товарах в государственную информационную систему.

На протяжении последнего месяца СМИ сообщают о больших пробках на границе с Казахстаном. Российская таможенная служба стала тщательнее осматривать фуры — как объяснял ведущий менеджер логистической компании CN Bridge Максим Лонский, это происходит в рамках борьбы с «серым» импортом. Как два дня назад передавало казахское издание «Курсив», министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин призывал внести изменения в российское законодательство, чтобы снизить напряжение на границе.

ЕАЭС до этого тестировал пилотный проект по маркировке товаров, который позволяет отслеживать движение продукции по территории союза, отмечает ТАСС. В сентябре премьер Михаил Мишустин заявлял, что эта система готова к запуску.