Товары задерживаются на таможне

На фоне пробок из фур на границе с Казахстаном селлеры несут миллионные убытки. В преддверии ноябрьских распродаж некоторые магазины на маркетплейсах могут вовсе остаться без товаров, утверждают продавцы, с которыми поговорил “Ъ FM”. На протяжении последнего месяца СМИ пишут о простоях большегрузов на границе Казахстана и России, а также Китая и Казахстана. Перевозчики объясняют, что российская таможенная служба стала тщательнее осматривать фуры. Так совпало, что в первую очередь с товарами небольших предпринимателей. Подробнее расскажет Александр Мезенцев.

Между Казахстаном и Россией с сентября стоят пробки из фур. К середине октября ситуация начала улучшаться, уточняют логистические операторы, с которыми беседовал “Ъ FM”. Но речь идет, как говорят селлеры, о полностью «белом» импорте. Сами продавцы маркетплейсов и мелкой розницы, которые не могут собрать полную машину за один раз, пользуются услугами карго-перевозок. Такие компании набирают фуру небольших партий от разных клиентов по единому тарифу за килограмм или кубометр. Прежде подобные грузы оформлялись на границе по одной общей декларации. Схема активно применяется с 2022 года, иногда чтобы скрыть в документах подсанкционные товары.

Но российская таможня теперь в рамках борьбы с «серым» импортом начала смотреть в декларации пристальнее, объясняет ведущий менеджер логистической компании CN Bridge Максим Лонский: «Фиксируются пиковые очереди на границе с Казахстаном, до 20 тыс. машин. Это беспрецедентный тщательный досмотр со стороны таможенной службы, причем речь идет не о выборочном контроле, а о сплошной проверке практически каждого грузового места.

В обязательном порядке требуют предоставления пакета документов, подтверждающих происхождение товара, его стоимости, цепочку поставщиков. В действительности 90% грузов, которые находятся в очереди, ввозятся на территорию РФ в формате карго. Задержки по поставкам некоторых грузов уже превышают два месяца».

Но даже для «серых» карго-поставок находятся альтернативные пути. В чатах продавцов на маркетплейсах есть предприниматели, которые все-таки смогли привезти в Россию товары, но уже через китайскую границу из Маньчжурии. Селлер Joom поделился с “Ъ FM”, что ему пришлось отправить через Уссурийск один из грузов: остальные партии застряли в Казахстане без каких-либо перспектив:

«Работали с карго уже давно, все было нормально, товары проходили через границу, доставка была 20 дней. Последняя фура в августе еще вышла и шла, шла, шла и в Казахстане тормознулась, до сих пор ее не отпускают. Звоню, разговариваю с карго, там говорят: "Причина в документах, пробки, мы сами не знаем, что делать". Мы уже сейчас несем убытки: товара нет, оборота нет».

Помимо прочего, в Китае с 1 октября экспортную лицензию должен получать не только тот, кто везет товар, но и тот, кто отправляет. Небольшой селлер без своего производства за рубежом об этом бы и не задумался, говорит эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Небольшие и средние продавцы срочно ищут точки входа не через Казахстан либо компании, которые смогут оформить все документы, но это все приведет, к сожалению, только к удорожанию товара.

Обычно такие трансграничные истории начинают ощущаться где-то через два месяца после начала, поэтому покупатели не успели прочувствовать, что какие-то товары пропали. Все придется на ноябрьские распродажи, частично это может затронуть и новогодние товары, но будем ждать, может быть, найдется какой-то хотя бы временный режим упрощенного, скажем так, растормаживания, чтобы хотя бы эту пробку пропустить».

При том, что за карго-доставку предпринимателю грозит как минимум штраф, ею пользуется каждый пятый. Это следует из опроса банка «Точка», результаты которого приводит Forbes. Уточняется, что более 40% бизнесменов комбинируют разные способы доставки в зависимости от задач. Еще 6% вовсе не знают, как их товары пересекают границу.

Александр Мезенцев, Александра Абанькова