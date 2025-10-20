Сенатор Грэм: Трамп объявит о введении пошлин против Колумбии в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп намерен объявить о введении пошлин на продукцию из Колумбии. Об этом сообщил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) в соцсети Х, ссылаясь на разговор с господином Трампом 19 октября.

По словам господина Грэма, господин Трамп намерен принять меры против наркоторговцев в Колумбии и вскоре объявит о «масштабных пошлинах». «Он объявит о масштабных пошлинах против Колумбии сегодня или завтра»,— написал он.

Ранее Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в поощрении производства наркотиков, а также угрожал прекратить финансовую поддержку и даже применить силовые меры, если Колумбия не усилит борьбу с наркотрафиком.