Борис Ташимов стал замминистра транспорта

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителем министра транспорта РФ Бориса Ташимова, который до этого занимал должность замглавы Росморречфлота. Приказ опубликован на сайте правовых актов.

Как ранее сообщал РБК, Борис Ташимов будет курировать в министерстве вопросы цифровизации. Также, по информации источников издания, позже на него возложат полномочия по управлению водным транспортом.

Господин Ташимов родился в 1986 году. В 2008 году окончил МГИМО по специальности «мировая экономика», а спустя десять лет получил второе высшее образование в Государственном морском университете имени адмирала Ушакова по направлению «технология транспортных процессов». С 2007-й по 2016 год занимал разные должности в государственных и коммерческих организациях, сообщало PortNews.

В Росморречфлот Борис Ташимов пришел в 2016 году. В агентстве он сначала занял должность заместителя директора Азово-Черноморского бассейнового филиала, а в 2022-м занял пост заместителя руководителя агентства.

По информации РБК, в министерстве господин Ташимов придет на место 67-летнего Александра Пошивая, который занимал должность замминистра с января 2021 года. Уступив должность преемнику, он завершит карьеру.