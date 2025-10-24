Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Борис Ташимов стал замминистра транспорта

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителем министра транспорта РФ Бориса Ташимова, который до этого занимал должность замглавы Росморречфлота. Приказ опубликован на сайте правовых актов.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Как ранее сообщал РБК, Борис Ташимов будет курировать в министерстве вопросы цифровизации. Также, по информации источников издания, позже на него возложат полномочия по управлению водным транспортом.

Господин Ташимов родился в 1986 году. В 2008 году окончил МГИМО по специальности «мировая экономика», а спустя десять лет получил второе высшее образование в Государственном морском университете имени адмирала Ушакова по направлению «технология транспортных процессов». С 2007-й по 2016 год занимал разные должности в государственных и коммерческих организациях, сообщало PortNews.

В Росморречфлот Борис Ташимов пришел в 2016 году. В агентстве он сначала занял должность заместителя директора Азово-Черноморского бассейнового филиала, а в 2022-м занял пост заместителя руководителя агентства.

По информации РБК, в министерстве господин Ташимов придет на место 67-летнего Александра Пошивая, который занимал должность замминистра с января 2021 года. Уступив должность преемнику, он завершит карьеру.

