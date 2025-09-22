РБК: в Минтрансе сменятся два замминистра

В ближайшее время в министерстве транспорта России пройдут кадровые перестановки. На должности замминистров перейдут замглавы Росморречфлота Борис Ташимов и замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Борис Ташимов будет курировать в министерстве вопросы цифровизации. Источники РБК уточняют, что через некоторое время он также получит полномочия по управлению водным транспортом. С января 2021 года за эту сферу в Минтрансе отвечал замминистра Александр Пошивай. По информации издания, уступив должность господину Ташимову, он завершит карьеру.

Игорь Костюченко займется в Минтрансе вопросами строительства и модернизации автодорог. Как говорят источники РБК, опыт в Росавтодоре должен помочь ему реализовать поставленную перед министерством задачу по строительству 2,9 тыс. км федеральных и региональных трасс к 2030 году. Действующий замминистра по этой области Виктор Тимофеев (занимает должность с июня 2024 года), по словам собеседника издания, «займется вопросами науки» в Российском университете транспорта.

Как пояснил РБК источник, знакомый с кадровыми перестановками в Минтрансе, глава ведомства Андрей Никитин сохранит костяк команды экс-министра Романа Старовойта. Однако в приоритетных направлениях господин Никитин предпочитает делать ставку на «отраслевых профессионалах с большим практическим опытом».