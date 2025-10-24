Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Запрет на движение грузовиков массой более 8 тонн в Петербурге продлили на 5 лет

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое продлевает запрет на движение по городу грузовых транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает восемь тонн. Документ появился на сайте Смольного 24 октября.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Действующая редакция постановления правительства Петербурга предусматривает, что грузовикам запрещается движение по городским дорогам до 31 декабря 2025 года. Теперь ограничения будут действовать до конца 2030-го.

Власти Петербурга в 2018 году продлили действие запрета до конца текущего года. Движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более восьми тонн допускается при наличии специального пропуска.

Татьяна Титаева

