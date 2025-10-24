Ущерб оценили со слов

В Ростовской области в процессе по обвинению гендиректора АО «Колхоз им. Мясникяна» Матеоса Хатламаджияна в мошенничестве потерпевшие дают противоречивые показания. Некоторые из них на заседании в Азовском городском суде заявили, что об ущербе узнали от других акционеров спустя два года и что получили информацию от сотрудников правоохранительных органов. Матеос Хатламаджиян свою вину не признал. Рассмотрение дела продолжается.



Уголовное дело в отношении генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна» Матеоса Хатламаджияна было возбуждено в 2023 году. После заявления нескольких акционеров главу агропредприятия обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и, в частности, в том, что он завладел акциями АО на общую сумму свыше 800 млн руб.

Следствие по делу длилось два года. По мнению адвокатов подсудимого Людмилы Лопаткиной и Вячеслава Котельникова, расследование проводилось с грубыми нарушениями уголовно-процессуального законодательства, о разумности сроков не может быть и речи. О них работники колхоза сообщали генеральному прокурору и министру внутренних дел России с просьбой восстановить справедливость.

В феврале 2025 года губернатору Ростовской области сотрудники СПК направили видеообращение, в котором рассказали об оказываемом на предприятие давлении, попросили защиты в сохранении колхоза от разорения.

В начале следствия потерпевшими признали себя девять акционеров из 300, но в процессе расследования их количество увеличилось до 89-ти. Уже допрошено десять свидетелей. Свои претензии к Матеосу Хатламаджияну они оценивают в 1-3 млн руб., но как именно они рассчитали эту сумму, пояснить не могут.

Так, недавно, 21 октября, на заседании в Азовском городском суде один из потерпевших, Александр Майкоглуян, сообщил, что работал в колхозе с 1975 года, посещал все собрания вплоть до увольнения в 2020 году. После перестал посещать, мотивируя тем, что его якобы лишили права голоса. О реорганизации узнал от других акционеров.

«Об ущербе узнал от людей. После (мне) позвонили из правоохранительных органов и пригласили в Ростов. Я дал показания против председателя, а после написал заявление», — говорил суду потерпевший.

Адвокат подсудимого Людмила Лопаткина отметила, что во время следствия Александр Майкоглуян давал иные показания, в которых указывал, что сумму ущерба узнал от сотрудников правоохранительных органов.

Подобные показания дала и Дшхуги Султанова, добавив, что собрания никогда не посещала, поскольку не получала уведомления, с уставом организации не знакома, договор ассоциированного члена с СПК не подписывала. Когда адвокат подсудимого предоставила копию договора из материалов суда, госпожа Султанова усомнилась в подлинности собственной подписи под документом.

Кроме того, за время судебного процесса потерпевшие не сформировали общего мнения о способе и величине причиненного ущерба. Так, Александр Майкоглуян объяснил свои претензии тем, что гендиректор незаконно завладел контрольным пакетом акций и тем самым лишил потерпевшего права голоса. Дшхуги Султанова отметила, что при переходе СПК в АО не был произведен пересчет стоимости акций и не выплачивались дивиденды. На вопрос адвоката о том, какого имущества она лишилась, госпожа Султанова ответила, что ничего не лишалась, «а только недополучила то, что должна была получить».

Но все допрошенные пострадавшие сошлись во мнении, что доверяют предоставленной следователями ГСУ РФ по Ростовской области справке об ущербе.

«В заявлениях один и тот же текст, что с такого-то времени стал акционером, считает, что своими действиями генеральный директор и еще три лица, которые внесли дополнительные паи, и затем провели реорганизацию акционерного общества, присвоили себе большую часть акций и причинили им ущерб, однако в чем же ухудшилось их имущественное положение, никто пояснить не может, как и пояснить какие же права их, как членов СПК, нарушены»,— рассказала Людмила Лопаткина.

На одном из первых заседаний, 16 сентября, по ходатайству защиты было предоставлено слово Матеосу Хатламаджияну. Виновным себя он не признал. Свою позицию гендиректор объяснил тем, что решение о реорганизации СПК «Колхоз им. Мясникяна» в акционерное общество принималось в 2020 году общим собранием членов и ассоциированных членов колхоза. Документы для перехода СПК в АО подготовили юристы, специализирующиеся на корпоративном праве.

Собрание по внесению дополнительных взносов в паевой фонд СПК проводилось в конце 2019 года. Матеос Хатламаджиян пояснил суду, что внесение паев было необходимым и правильным решением — для сохранения целостности земельного участка колхоза. Подсудимый обратил внимание на то, что он и еще несколько лиц внесли дополнительные паевые взносы в фонд колхоза в виде долей в праве на земельный участок сельхозназначения. То же самое мог сделать любой член СПК на протяжении трех месяцев после общего собрания и это обсуждалось на нем.

По данным сервиса kartoteka.ru, СПК им. Мясникяна был образован 29 декабря 1991 в селе Чалтырь Мясниковского района. На момент функционирования его уставной капитал составлял 14 млн руб. Основным видом деятельности было выращивание зерновых культур. Председателем являлся Матеос Хатламаджиян. 22 декабря 2020 года СПК им. Мясникяна был реорганизован в АО «Колхоз им. Мясникяна».

Вопрос о реорганизации возник на основании заключения Ревизионного Союза. Это была необходимая процедура и ее непроведение могло привести к ликвидации СПК. Вопрос обсуждался на правлении колхоза, а затем, согласно процедуре, предусмотренной нормами ФЗ «О сельхозкооперации», вынесен на внеочередное общее собрание в августе 2020 года. Информация об этом опубликована в районной газете «Заря». И о собрании ассоциированных членов СПК по выбору делегатов, и о проведении общего внеочередного собрания с подробной повесткой, также были объявления. Проект решения и обоснование целесообразности реорганизации были направлены всем пайщикам с заказным уведомлением. Соблюдение процедуры проведения и подготовки общих собраний также организовали юристы. АО зарегистрировано в законном порядке в налоговом органе-МИФНС № 26 России по Ростовской области.

В итоге, имущественные паи, «выраженные в денежном эквиваленте», были конвертированы в акции. Соответственно, ни размер имущественного пая, ни количество акций не сократились, заключил гендиректор предприятия. Матеос Хатламаджиян считает, что ущерба никому не причинено, согласно Уставу и федеральному законодательству все имущество принадлежит акционерному обществу, а бывшие члены колхоза теперь являются акционерами. Им принадлежат только акции и земельные доли, которые находятся в аренде у колхоза, пояснил глава предприятия.

«Их права подробно описаны в Уставе акционерного общества. Документ находится в открытом доступе для всех желающих. В данном случае потерпевшие не понимают, что и с СПК, и с АО они находятся в договорных отношениях, которые регламентируются как ФЗ, так и Уставом предприятия, которые они обязаны знать и соблюдать», —резюмировала адвокат.

Наталья Белоштейн