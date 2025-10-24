Путин назначил Титова главой управления АП по стратегическому партнерству

Начальником управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству стал гендиректор компании «Русатом — Международная сеть» Вадим Титов. Указ о его назначении подписал Владимир Путин. О возможном назначении господина Титова ранее сообщали источники «Ъ» и «Ведомостей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Титов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вадим Титов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Управление было создано 29 августа взамен двум упраздненным структурам: управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также управления по приграничному сотрудничеству.

Компания «Русатом — Международная сеть» управляет региональными центрами «Росатома» по всему миру. Вадим Титов занимает пост гендиректора с 2019 года. До этого он руководил региональным центром госкорпорации по Центральной Европе.