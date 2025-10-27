И немедленно забыл

В России впервые появились профильные клинические рекомендации по лечению алкогольного амнестического синдрома. Это тяжелое нарушение памяти, при котором человек теряет способность запоминать новую информацию. Эксперт отмечает, что расстройство развивается у 5–8% людей с тяжелым алкоголизмом и часто остается недиагностированным, поэтому клинические рекомендации так важны.

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Министерство здравоохранения РФ утвердило клинические рекомендации по диагностике и лечению амнестического синдрома, вызванного употреблением алкоголя. Это заболевание известно также как корсаковский синдром — в честь описавшего его психиатра Сергея Корсакова (1854–1900). Ранее в России существовали клинические рекомендации по лечению нарушения памяти, вызванного употреблением психоактивных веществ вообще. В новом же документе корсаковский синдром рассматривается именно как последствие употребления алкоголя. Авторы рекомендаций — члены Российского общества психиатров (РОП) — поясняют: хотя другие вещества тоже могут ухудшать память, в случае с алкоголем это нарушение проявляется наиболее четко и специфически.

Как следует из документа, ключевой симптом расстройства — неспособность запоминать новую информацию при относительной сохранности воспоминаний о прошлом.

Состояние развивается из-за тяжелого дефицита витамина В1 (тиамина). Его хронической форме часто предшествует острая стадия — энцефалопатия Вернике, которую нередко ошибочно принимают за алкогольный делирий. Это приводит к запоздалому лечению и необратимым последствиям. Авторы рекомендаций приводят зарубежную статистику: в Финляндии с 1998 по 2015 год распространенность синдрома составляла 3,7 случая на 100 тыс. мужчин. Порог десятилетней выживаемости преодолели лишь 48,3% заболевших. РОП указывает, что в России нет точных данных по распространенности амнестического синдрома. Косвенно оценить масштаб проблемы позволяет общая заболеваемость алкогольными психозами (24,4 случая на 100 тыс. человек), поскольку корсаковский синдром часто развивается после этих состояний.

Согласно клиническим рекомендациям, обследование на предмет заболевания включает осмотр психиатра-нарколога и невролога, лабораторные анализы, тестирование умственных способностей по шкале MoCA и МРТ. Также из-за нарушений памяти критически важен опрос родственников.

Лечение должно быть комплексным и пожизненным, говорится в клинических рекомендациях. Его основа — полный отказ от алкоголя. Медикаментозная терапия включает высокие дозы витамина B1 для устранения дефицита и другие препараты. При легкой степени синдрома эксперты допускают психотерапию, направленную на поддержание трезвости, а также семейное консультирование — для информирования родственников о заболевании и уходе. В случае реабилитации заболевших упор делается на когнитивный тренинг. Наиболее эффективной методикой признано «безошибочное обучение», когда пациент осваивает бытовые навыки с помощью пошаговых инструкций, что повышает его самостоятельность.

Помощь может оказываться как амбулаторно (при легкой форме), так и в стационаре.

Показаниями для госпитализации являются беспомощность пациента и опасность для него самого или окружающих.

При отсутствии улучшений в течение 90 дней решается вопрос о признании пациента недееспособным.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на терапию, синдром часто имеет необратимый характер, что делает критически важной своевременную диагностику и полный отказ от алкоголя.

Опубликованные клинические рекомендации по лечению амнестического синдрома полностью соответствуют классическим учебникам психиатрии, говорит доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов: «Данные актуальные, содержат устоявшуюся, фундаментальную информацию». При этом он указывает на отдельные недостатки документа — в частности, там присутствуют фрагменты рекомендаций по другим заболеваниям. Также господин Сулейманов считает «несколько ироничной» рекомендацию добиваться «выработки установки на воздержание от приема алкоголя» у пациентов. Он считает это достаточно сложным, «учитывая, что длительность удержания информации в памяти пациентов обычно не превышает диапазон от нескольких минут до нескольких часов».

Нарколог Александр Ковтун за свою почти 30-летнюю врачебную практику встречал лишь около 10 пациентов с амнестическим синдромом. По его мнению, это не самое распространенное состояние. Но психические нарушения в виде потери памяти на текущие события сохраняются довольно долго, отмечает господин Ковтун, и такой человек подвергается риску быть обманутым и, например, стать бездомным. Однако Роман Сулейманов считает, что корсаковский синдром «встречается чаще, чем диагностируется», поскольку заболевание развивается постепенно. Хотя нарушения памяти типичны для многих употребляющих алкоголь людей, развернутый корсаковский синдром возникает примерно у 5–8% из них, говорит психиатр.

Наталья Костарнова