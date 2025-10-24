Полиция не увидела признаков дискредитации в словах экс-игрока «Зенита» Клаудиньо

Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не нашло признаков дисркедитации органов государственной власти и Вооруженных сил РФ в публичных высказываниях бывшего полузащитника ФК «Зенит» Клаудиньо, сообщает ТАСС. Проверить заявления футболиста просил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Информация о нарушении законодательства Российской Федерации на настоящий момент объективного подтверждения не получила, оснований для применения к нему мер воздействия не усматривается»,— цитирует издание документ МВД.

В августе в интервью порталу Flashscore Клаудиньо сказал, что чувствовал себя некомфортно после начала СВО и хотел уйти из «Зенита», но клуб не отпускал его. После этого Дмитрий Свищев обратился в прокуратуру с просьбой дать высказыванию правовую оценку.

Позднее экс-полузащитник в открытом письме изданию «Спорт-Экспресс» заявил, что был очень удивлен последствиями интервью, никогда не говорил ничего плохого о России, глубоко уважает и любит ее. «Я сказал, что, когда началась СВО, беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провел много лет в Бразилии. Но никогда не хотел заниматься политикой, потому что я футболист и не люблю вмешиваться в это»,— отмечал Клаудиньо.

Футболист покинул «Зенит» в январе 2025 года. Петербургский клуб продал его в катарский «Аль-Садд» за €20 млн. Выступая за «Зенит», Клаудиньо провел 104 матча и забил 21 гол.

Артемий Чулков