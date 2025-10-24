В Тамбовской области замедлился рост цен на топливо

На топливном рынке в Тамбовской области значительно замедлилась динамика роста цен на топливо. Средняя потребительская стоимость всех марок бензина выросла на 0,02%, а дизеля — на 0,04%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Ситуация на топливном рынке стабилизируется, социальные учреждения обеспечивают топливом по муниципальным контрактам в полном объеме»,— уточнили в Telegram-канале правительства Тамбовской области.

Власти добавили, что в регионе сформированы запасы бензина и дизтоплива, и они своевременно пополняются. Облправительство при необходимости обеспечивает топливом социальный транспорт муниципалитетов.

По данным Тамбовстата, с 13 по 20 октября в регионе наблюдается рост цен на бензин марки АИ-92, цена выросла на 17 коп. а стоимость за литр достигла 64,04 руб. Бензин марок АИ-98 и АИ-95 подорожал на 15 коп. и 11 коп., цена составляет 85,31руб. и 68,89 руб. соответственно. Незначительный рост цен зафиксирован на дизельное топливо, его стоимость — 70,52 руб. за литр, что больше на 4 коп. предыдущего показателя.

С конца сентября жители и бизнес Черноземья столкнулись с нехваткой топлива. Для потребителей она выразилась в росте цен на независимых АЗС в пределах 10 руб. за литр к ценнику крупных сетей, временном отсутствии отдельных марок бензина и очередях на заправках федеральных брендов, где цены изменились не так ощутимо. Также фиксировались перебои с поставками топлива. Чтобы стабилизировать ситуацию, региональные власти договаривались о дополнительных поставках резервов горючего, вели переговоры с местными сетями о заморозке или снижении цен.

Мария Свиридова