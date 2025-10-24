Воронежские аграрии привлекли 58 млрд рублей льготных кредитов

Агропромышленный комплекс Воронежской области привлек 58 млрд руб. льготного кредитования. Об этом сообщили в облправительстве по итогам встречи с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

Отмечается, что за девять месяцев 2025 года в регионе произвели около 800 тыс. т молока, 500 тыс. т мяса и 900 млн яиц. Также в регионе продолжается уборка поздних зерновых культур, валовый сбор которых превысил 5,4 млн т.

В облправительстве добавили, что экспорт воронежской масложировой продукции вырос на 54%, а мясомолочной — на 47%. Поставки идут в 57 стран мира.

В конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что в первой половине 2025 года сумма льготных займов, выданных аграриям Черноземья на покупку отечественной сельхозтехники, значительно снизилась.

Егор Якимов