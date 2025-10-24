Объем онлайн-продаж продуктов питания в РФ за девять месяцев составил 1,3 млрд рублей

В России объем онлайн-продаж продуктов питания по итогам девяти месяцев 2025 года составил 1,3 млрд руб. Об этом на конференции «День Ритейла» сообщила Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate.

Число заказов продуктов питания через онлайн-приложения за тот же период достигло 836 млн шт. Для сравнения, за весь 2019 год число таких заказов составило 9 млн шт, за 2020 год — 72 млн шт, за 2021 год — 242 млн шт, за 2022 год — 404 млн шт, за 2023 год — 612 млн шт, за 2024 — 860 млн шт, следует из исследования IBC Real Estate.

«Продукты питания — сегмент с самым высоким потенциалом роста. Оборот розничной торговли в России составлять около 60 трлн руб. Ровно половину из этого составляют продукты питания. Но на онлайн-заказы продуктов питания приходится только 1,3 трлн руб. — 4% от всех продаж продуктов питания по всей стране. В целом по онлайну степень проникновения — 23%. Это колоссальная разница говорит о том, что в сегменте все еще есть значительный потенциал», — сказала Екатерина Ногай на конференции «Ъ».