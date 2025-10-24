Алексей Ягудин и Марк Кондратюк проведут автограф-сессии на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию, который пройдет в этот уикенд в Магнитогорске, станет площадкой, на которой будет организован проект «Стихии фигурного катания», организованный благотворительной программой ДоброFON.

«Гостей Гран-при ждет полное погружение в мир фигурного катания: исторические зоны, интерактивная будка шоу «Каток» для общения с ведущими, эксклюзивные подарки, возможность получить автографы и сфотографироваться с любимыми спортсменами», — говорится в релизе организатора.

25 октября болельщики смогут встретиться с олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити в одиночном катании, четырехкратным чемпионом мира Алексеем Ягудиным; а на следующий день — с бронзовым призером Игр в Пекине в командных соревнованях, чемпионом Европы 2022 года Марком Кондратюком. Оба проведут автограф-сессии.

Также в сообщении говорится, что «на площадке можно будет поддержать доброе дело, приобретая за пожертвования плюшевых добромишек». В таком случае, «все вырученные от продажи средства пойдут в пользу благотворительного фонда «Металлург» на системную поддержку нуждающимся категориям граждан».

Всего в предстоящем сезоне состоятся пять этапов Гран-при России: в Магнитогорске (25-26 октября), Красноярске (2-3 ноября), Казани (9-10 ноября), Москве (15-16 ноября) и Омске (23-24 ноября). Финал Гран-при России пройдет в Челябинске в начале марта 2026 года.

На первом этапе в Магнитогорске выступит Аделия Петросян, прошедшая олимпийскую квалификацию. Другой фигурист, который примет участие в Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо, Петр Гуменник, намерен выступить в Москве и Омске.

