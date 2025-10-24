Окроян Мкртич Окроевич

Родился 21 апреля 1965 года в селе Турцх Ахалкалакского района Грузинской ССР в семье поэта и филолога Окро Окрояна. Учился в физико-математической школе при Ереванском государственном университете. Окончил механико-математический факультет МГУ, поступил в аспирантуру и стал научным сотрудником НИИ механики МГУ. Занимался разработкой передовых полимерных материалов на базе бентонитовых смесей. В середине 1990-х возглавил предприятие, поставлявшее бентонит для ЗИЛа и КамАЗа, авиационной промышленности.

В 1994 году вошел в совет директоров Балашихинского литейно-механического завода, в 1997-м — в совет директоров автозавода «Москвич». В 2000 году возглавил многопрофильную группу компаний «Аури», в 2001-м стал гендиректором авиамоторного научно-технического комплекса «Союз».

В 90-х начал увлекаться произведениями искусства в стиле ар-деко, собрав обширную коллекцию скульптур и панно. Впоследствии открыл Музей ар-деко, который стал членом Международного совета музеев при ЮНЕСКО. В 2010-м основал просветительскую организацию «Институт русской живописи».

Занимается издательской деятельностью, опубликовал несколько сборников стихов своего отца. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «300 лет Российскому флоту», медалью «В память 850-летия Москвы».