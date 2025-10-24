Первая стадия реставрации театра Чехова завершена в Таганроге
В Таганроге завершили первую стадию реставрации театра имени А.П. Чехова — одного из старейших на юге России. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
Фото: Правительство Ростовской области
По словам главы города, на первом этапе строители укрепили фундамент здания. Для этого пробурили 1,8 тыс. скважин и закачали укрепляющий раствор.
Следующая стадия предусматривает восстановление внутренних помещений. Полная реконструкция займет три года и завершится к 200-летию театра в 2027 году.
Финансирование ведется в рамках нацпроекта «Семья» из федерального и областного бюджетов. Общий объем средств составляет около 558 млн руб.
Камбулова подчеркнула, что во время ремонта театр не прекращает творческую деятельность.