Наемников ЧВК «Вагнер» приговорили к 7–17 годам тюрьмы за поджог в Лондоне

Лондонский суд вынес приговор группе из пятерых мужчин, которые по заказу ЧВК «Вагнер» в марте 2024 года совершили поджог склада на востоке британской столицы. По версии следствия поджог должен был стать лишь первой диверсионной «миссией» этой группы. Обвиняемые получили от 7 до 17 лет лишения свободы. Об этом сообщает AP.

Как заявил в суде прокурор Данкан Пенни, действия 20-летних Дилана Эрла и Угниоса Асмены и 23-летних Джейка Ривза, Нии Менсы и Джейкима Роуза представляли собой «кампанию терроризма и диверсий на британской земле, совершаемую в поддержку иностранной державы — Российской Федерации». Совершенный ими поджог причинил владельцам склада ущерб в размере 1 млн фунтов. Самый большой срок — 17 лет — получил Дилан Эрл, который выступал координатором диверсии и вел основное общение с заказчиками через каналы в Telegram. Попытки адвоката этого молодого человека объяснить его поступок «трудным детством» и «наивностью» судью не убедили.

Этот приговор стал первым, вынесенным за нарушение принятого в 2023 году закона о национальной безопасности, который предусматривает жесткие наказания за шпионаж и диверсии. Пятеро молодых мужчин были задержаны по горячим следам вскоре после поджога. При обыске в доме Эрла полиция обнаружила российский флаг, более 20 тыс. фунтов наличными и гидрохлорид кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет около 34 тыс. фунтов. Следствие установило, что эта группа также по заказу ЧВК «Вагнер» должна была напасть на ресторан и винный магазин в центре Лондона, принадлежащие Евгению Чичваркину (признан в РФ иноагентом), а потом похитить и самого бизнесмена.

Алена Миклашевская