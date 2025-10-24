Ярославскому депутату переквалифицировали обвинение

Следствие переквалифицировало уголовное дело депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

11 июня 2025 года господин Писарец, задержанный по подозрению в мошенничестве, был помещен судом под домашний арест. По данным информационного агентства, мера пресечения была изменена: сейчас депутат находится под подпиской о невыезде. 24 октября он принимал участие в заседании комитета областной думы.

Следствие пока не комментировало уголовное дело. «Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Писарец являлся одним из учредителей партии «Гражданская платформа», возглавлял ее региональный политсовет. Затем вступил в «Единую Россию», от которой избрался сначала в муниципалитет Ярославля, а потом в Ярославскую областную думу. Во время депутатской работы в городском представительном органе возглавил муниципальное АО «Центр».

Алла Чижова