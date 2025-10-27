УФАС предупредило «Остров-град Свияжск» за невыгодные условия для экскурсоводов
УФАС по Республике Татарстан выдало предупреждение музею-заповеднику «Остров-град Свияжск» о прекращении действий, содержащих признаки злоупотребления доминирующим положением. Об этом следует из базы решений ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Гильдия экскурсоводов Татарстана пожаловалась, что музей навязывает им невыгодные условия: обязывает работать семь дней в сезон по вызову на условиях ниже рыночных, а при трех отказах лишает аккредитации. В 2025 году пять гидов были временно отстранены от работы. Для права проводить экскурсии по территории Свияжска необходимо пройти платную аккредитацию стоимостью 8 тыс. руб.
Музей-заповедник планирует оспорить решение УФАС в Арбитражном суде Татарстана. Заседание назначено на 19 ноября.
