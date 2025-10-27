Экскурсию навязали

Гильдия экскурсоводов Татарстана добилась от УФАС предупреждения в адрес музея-заповедника «Остров-град Свияжск» о прекращении действий, содержащих признаки злоупотребления доминирующим положением. Экскурсоводы жалуются, что музей навязывает им невыгодные условия: обязывает работать семь дней в сезон по вызову на условиях ниже рыночных, а при трех отказах лишает аккредитации. В 2025 году пять гидов были временно отстранены от работы. Музей планирует оспаривать позицию УФАС в суде, ссылаясь на интересы посетителей и необходимость контроля качества. Эксперты считают, что действия музея-заповедника противоречат закону, а вероятность отмены решения УФАС в суде невысокая.

Гильдия экскурсоводов Татарстана добилась от УФАС предупреждения музею-заповеднику

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

УФАС по Республике Татарстан выдало предупреждение ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, следует из базы решений ведомства. Ведомство признало, что музей-заповедник злоупотребляет доминирующим положением, навязывая экскурсоводам невыгодные условия договора на проведение аккредитации.

Ассоциация «Гильдия Экскурсоводов Республики Татарстан» в мае 2025 года обратилась в УФАС по Татарстану с жалобой на действия ГБУК РТ «ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск». В заявлении указывалось, что музей-заповедник злоупотребляет доминирующим положением, навязывая экскурсоводам невыгодные условия договора на проведение аккредитации.

«Остров-град Свияжск» Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» создан в 2009 году на основе Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. Учредитель — Министерство культуры Республики Татарстан. Статус музея-заповедника получил в 2015 году. Осуществляет управление территорией достопримечательного места регионального значения «Остров-град Свияжск». В музейном комплексе действуют шесть объектов со стационарными экспозициями, включая Музей истории Свияжска, Музей археологического дерева «Татарская слободка», Музей Гражданской войны, Художественную галерею и два выставочных зала.

Для права проводить экскурсии по территории достопримечательного места регионального значения «Остров-град Свияжск» экскурсоводам необходимо пройти платную аккредитацию. В 2023–2024 годах ее стоимость составляла 5 тыс. руб., в 2025 году — 8 тыс. руб.

Согласно договору на аккредитацию, экскурсоводы обязаны проводить экскурсии по приглашению музея-заповедника не менее семи рабочих дней в период с 1 мая по 1 сентября каждого года на условиях музея. При наличии трех отказов музей имеет право аннулировать аккредитацию и изъять у экскурсовода нагрудный знак-идентификатор.

«Экскурсоводы работают на невыгодных условиях, так как экскурсии оплачиваются ниже рыночной стоимости. ГБУК оплачивает только отработанные экскурсии, без учета времени ожидания. Добраться до места можно только на вахтовом транспорте, дорога занимает около 1,5 часов в каждую сторону, и это время не оплачивается», — указывалось в заявлении ассоциации. Согласно решению, в 2025 году в связи с невыполнением пункта договора было приостановлено действие аккредитации у пяти экскурсоводов.

В результате УФАС потребовало в течение 45 дней исключить из Положения об аккредитации основание для аннулирования при трех отказах, отменить уведомления о приостановлении аккредитации и урегулировать разногласия с экскурсоводами.

Председатель Ассоциации «Гильдия Экскурсоводов Республики Татарстан» Игорь Воронов сообщил «Ъ Волга-Урал», что обязательная отработка касается всех аккредитованных экскурсоводов, кроме тех, у кого есть бронь от туроператоров.

По его словам, почасовая оплата, предлагаемая музеем при обязательной отработке, изначально была более чем вдвое ниже рыночной. «В последнее время Свияжск повысил стоимость часа, но она все равно на четверть ниже рыночной цены», — уточнил он.

Господин Воронов подчеркнул, что обязательная отработка внештатных экскурсоводов — уникальный случай в практике музеев-заповедников. «Ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других городах такого нет. Внештатный экскурсовод свободен. Мы прошли платное обучение, показали знания — и не должны иметь обязанностей перед музеем, кроме соблюдения правил проведения экскурсий», — подчеркнул он.

Экскурсоводы предлагали компромисс: заменить обязательную отработку на коммерческое предложение с расписанием теплоходов, привлечь начинающих гидов. «Наши предложения были проигнорированы без объяснения причин», — отметил господин Воронов.

Экскурсовод Анастасия Семенова, входящая в инициативную группу, сообщила «Ъ Волга-Урал», что в 2023 году музей заключил договоры на аккредитацию с более чем 500 экскурсоводами, отметив, что договоров сейчас не меньше. «Были попытки не соглашаться, но сразу был ответ: или подписываете, или не работаете в Свияжске», — рассказала она.

Госпожа Семенова подчеркнула, что протест направлен против принуждения. «Экскурсовод в разгар сезона, получив заказ, вынужден отказывать постоянному работодателю, ехать в Свияжск. Дорога плюс работа — это полностью потраченный рабочий день», — пояснила она.

С апреля 2025 года она не имела возможности работать в Свияжске и не могла обслуживать многодневные туры с его посещением.

По информации господина Воронова, предписание УФАС музей не выполнил. Он также упомянул о письме Минкультуры Татарстана, где признается неправомерность действий музея. В министерстве на запрос «Ъ Волга-Урал» ответить не смогли.

В музее-заповеднике «Ъ Волга-Урал» сообщили, что требование об обязательном проведении экскурсий направлено на создание условий для качественных и своевременных туристских услуг. «Поскольку музей-заповедник является клиентоориентированной организацией, для нас на первом месте стоят интересы многочисленных посетителей Свияжска. Данный пункт как раз направлен на создание таких условий», — пояснили в музее.

По словам представителей музея, это позволяет проводить ежегодный контроль качества, поскольку не все гиды после сдачи экзамена работают регулярно в Свияжске и могут утратить компетенции в силу изменений на территории. В то же время услуги экскурсоводов оплачиваются по среднерыночной стоимости. «При этом необходимо понимать, что музей-заповедник оплачивает все необходимые налоги, установленные при выплатах физическим лицам», — уточнили в организации.

Как подчеркнули в музее-заповеднике, аккредитации пяти экскурсоводов были приостановлены в связи с невыполнением условий договорных обязательств. «После выполнения указанными гражданами согласованных сторонами ранее условий договора действие аккредитации будет восстановлено», — пояснили в пресс-службе «Остров-града Свияжск».

Музей-заповедник обратился с иском в Арбитражный суд Республики Татарстан, чтобы оспорить предупреждение УФАС. В музее сообщили, что считают решение УФАС незаконным «на основании неприменимости либо неполной применимости упомянутых в предупреждении УФАС нормативно-правовых актов к рассматриваемой ситуации». Заседание намечено на 19 ноября 2025 года.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что действия администрации музея противоречат закону. «Если мы говорим о внештатных экскурсоводах, то они не являются сотрудниками организации, то есть это отношения, которые носят не трудовой, а гражданско-правовой характер. Это значит, что стороны должны соблюдать обязательные требования гражданского законодательства в части свободы заключения договора. Администрация не вправе навязывать второй стороне заведомо невыгодные условия, тем более обуславливая свои требования отказом в предоставлении аккредитации», — поясняет госпожа Барабаш.

По ее словам, аннулирование аккредитации за отказы выполнять работы на невыгодных условиях может носить признаки злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ).

«Аккредитация — это просто сертификация, подтверждение квалификации лица. Предполагается, что при оценке качеств соискателя должны оцениваться именно профессиональные качества, необходимые для выполнения работы», — отметила эксперт.

Госпожа Барабаш считает, что вероятность отмены решения УФАС в суде невысокая. «Пока что мы говорим о предупреждении, не о предписании. Формально дело не заведено, предписания не выдано, но это может произойти, если меры по устранению нарушения предприняты не будут. Оспаривать решение в суде имеет смысл только с целью выиграть время. Проблема для администрации в том, что в случае возбуждения административного дела на нее будет наложен штраф, скорее всего оборотный, до 15% выручки (ст. 14.31 КоАП РФ). При этом правила все равно придется изменить», — заключает эксперт.

Анар Зейналов