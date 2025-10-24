Военная посадка оказалась заочной

Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о поставке для шасси военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А подшипников сомнительного происхождения заочно арестован президент группы компаний «Аури» и один из акционеров ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» конструктор Мкртич Окроян. Последнее предприятие и отгрузило Минобороны некачественные детали, из-за чего пять самолетов вышли из строя. Нанесенный ущерб оценивается более чем в 229 млн руб.

60-летний Мкртич Окроян был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ст. 201.1 УК РФ). Данная мера пресечения необходима для международного розыска. По данным “Ъ”, его причастность к махинациям была выявлена ГСУ СКР по Московской области во время расследования уголовного дела в отношении его родственника Никогоса Окрояна — директора ИТЦ — главного конструктора расположенного в промзоне на шоссе Энтузиастов Балашихинского литейно-механического завода (БЛМЗ).

Дело было возбуждено 16 июня 2025 года, а уже на следующий день фигуранта задержали, после чего следователи предъявили ему обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия все тот же Тверской суд отправил господина Окрояна в СИЗО.

Как следует из материалов дела, 43-летний Никогос Окроян в период с 2020 по 2023 год совершил хищение из бюджета более 229 млн руб. Эти средства были выделены БЛМЗ в рамках оборонного заказа на производство и поставку ПАО «Ил» 64 самолетных колес.

Осуществлявшие оперативное сопровождение этого дела сотрудники ФСБ установили, что руководство предприятия, чтобы не срывать оборонный заказ, приобрело для шасси подшипники неизвестного происхождения (из иной марки стали, с поддельными маркировками и паспортами завода-изготовителя). Из представленной заказчику документации следовало, что подшипники якобы были куплены у ОАО СПЗ.

В итоге использование фальсификата в составе колес привело к выходу из строя и приостановке эксплуатации пяти самолетов Ил-76МД-90А. Тем самым, считают правоохранители, был «причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства в лице Минобороны России», а также нанесен ущерб обороноспособности и безопасности государства.

Защита арестованного топ-менеджера предприятия утверждает, что на момент расследуемых событий должность генерального директора ОАО БЛМЗ он не занимал, соответственно, не принимал решений о применении тех или иных комплектующих, в том числе подшипников, при исполнении договоров по поставке самолетных колес.

В ходе дальнейшего изучения изъятой на БЛМЗ документации было установлено, что все действия Никогос Окроян якобы согласовывал с Мкртичем Окрояном, президентом группы «Аури».

Именно поэтому дела в отношении обоих Окроянов СКР объединил в одно производство. Отметим, что в группу «Аури» помимо БЛМЗ, акционером которого были сам господин Окроян, а также его жена и сын, входит еще несколько работающих в том числе на оборонные нужды предприятий. Их владельцем также является Мкртич Окроян.

Интересно, что выпускник механико-математического факультета МГУ Мкртич Окроян еще в 1994 году входил в совет директоров БЛМЗ, а в 1998 году получил такую же должность на известном автозаводе «Москвич». Группу компаний «Аури» он возглавил в 2000 году. В нее помимо прочих вошло еще одно крупное столичное предприятие — знаменитый авиамоторный научно-технический комплекс «Союз». Его гендиректором бизнесмен был с 2001 по 2005 год.

По данным ФСБ, несмотря на то что практически весь бизнес Мкртича Окрояна был сосредоточен в России, проживал он большую часть времени в Великобритании, где его семья в 2020 году в графстве Суррей обзавелась роскошной недвижимостью. Причем похоже, что окончательно за границу предприниматель перебрался после того, как у силовиков в 2019 году возник целый ряд вопросов к деятельности входивших в его группу компаний. В частности, одну из них подозревали в выводе из легального оборота почти 165 млн руб.

Как показывали проверки, махинации, а также сомнительные сделки с фирмами-однодневками, такими как ООО «Авангард Арт», ООО «Санруверс», ООО «Кантина», ООО «Домино», происходили с ведома и под полным контролем руководства ГК «Аури».

А, по данным налоговиков, почти 100 млн руб. в то время под видом закупки товаров у поставщиков использовались на строительство загородной недвижимости в Подмосковье самого Мкртича Окрояна и его родственников.

Впрочем, в уголовную плоскость дело тогда так и не перешло — все ограничилось различного рода разбирательствами в арбитражных судах.

Получить комментарии в ГК «Аури» “Ъ” не удалось. Ее официальный сайт оказался заблокирован, а по контактным телефонам заявили, что «такой организации здесь нет».

Олег Рубникович