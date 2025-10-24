Сын экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова уволился с должности судьи

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края удовлетворила заявление об отставке судьи Прикубанского райсуда Краснодара Рустема Трахова. Об этом “Ъ” рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Рустем Трахов — сын бывшего председателя Верховного суда Адыгеи (занимал должность с 1998 по 2019 год) Аслана Трахова. Трахов-младший работал судьей с 2013 года, в 2018 году возглавил Прикубанский райсуд Краснодара, в 2024 году перешел на должность рядового судьи.

Отец и сын Траховы вместе с другими родственниками стали ответчиками по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, приобретенного с нарушением антикоррупционного законодательства. 16 сентября Волжский горсуд Волгоградской области удовлетворил требования надзорного ведомства, обратив в доход РФ активы семьи Траховых общей стоимостью свыше 13 млрд руб. Ответчики согласились с требованиями прокуратуры, признав, что использовали служебное положение в личных целях.

Одновременно с требованием о взыскании имущества членам семьи Траховых были предъявлены обвинения в мошенничестве. Сусана Коблева, дочь Аслана Трахова, а также ее бывший муж Каплан Коблев находятся под стражей.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Во имя отца-судьи обвинили дочь».

Анна Перова, Краснодар