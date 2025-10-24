Запасы осетра в Азовском море восстановились до 3 тысяч тонн

Популяция осетра в Азовском море восстановилась, что позволяет возобновить промысел этой рыбы. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью телеканалу «Россия 24». Разрешенный объем вылова составит около 150 тонн. При продолжении программы воспроизводства квота может увеличиться.

«Мы видим, что запас осетра восстановился. В целом можно уже говорить о возобновлении запасов коммерческого промысла этого вида рыб в Азовском море»,— отметил господин Шестаков.

Ранее восстановлению популяции осетровых препятствовал браконьерский промысел со стороны Украины. Проведенные мониторинговые исследования и контрольные мероприятия подтвердили восстановление запасов.

Как сообщал «Ъ-Ростов», доходы от экспорта рыбной продукции по России выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Основными импортерами стали Китай, Южная Корея, Япония и Нидерланды. Поставки также осуществляются в африканские страны.

Запас русского осетра в Азовском море достиг 3 тыс. тонн. В 2013 году запасы этой рыбы в море были практически нулевыми.

Валентина Любашенко