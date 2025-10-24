Минюст признал иноагентом проект из Чувашии

Минюст внес в реестр иностранных агентов проект «Сердитая Чувашия». Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Как указал Минюст, «Сердитая Чувашия» распространяла недостоверную информацию о решениях органов власти и избирательной системе России, а также материалы иноагентов и нежелательных организаций. Проект также выступал против специальной военной операции на Украине. Основателем является лицо, включенное в реестр иностранных агентов.

Автор Telegram-канала «Сердитая Чувашия» Семен Кочкин был объявлен иностранным агентом в октябре 2022 года. В сентября 2023 году его объявили в федеральный розыск, после того как в марте того года против него возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ).

В прошлом Семен Кочкин являлся координатором штаба Алексея Навального в Чувашии (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Анар Зейналов