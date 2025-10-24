В МИД РФ рассказали об эвакуации 47 россиян и их родственников из сектора Газа

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты помогли 47 россиянам и их ближайшим родственникам-палестинцам покинуть сектор Газа. Из них 15 — граждане России, 32 — палестинцы.

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

«22 октября 2025 года представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации вместе с посольством РФ в Иорданском Хашимитском Королевстве оказало содействие в выезде из сектора Газа 47 гражданам России и их ближайшим родственникам-палестинцам»,— сказала госпожа Захарова ТАСС.

Она уточнила, что среди эвакуированных было 15 несовершеннолетних. Одного 18-летнего юношу с диагнозом ДЦП вывезли из анклава по медицинской эвакуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В сентябре МИД РФ сообщал, что из сектора Газа эвакуировали 50 россиян с их семьями — 26 граждан России и 24 палестинца. По данным министерства, были эвакуированы 25 несовершеннолетних и 11 женщин.

Война в секторе Газа между «Хамасом» и Израилем завершилась 11 октября. Стороны несколько раз обвиняли друг друга в нарушении соглашения. США заявили об угрозе срыва мирных договоренностей из-за действий «Хамаса», палестинское движение отвергло обвинения. В Израиле действует командный центр по реализации соглашения.