Только 35% жителей Ростова-на-Дону могут отличить дипфейк от реальности
Только 35% ростовчан могут отличить дипфейк от реальности. Об свидетельствуют результаты исследования платформы для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк. При этом оставшиеся 65% смогли хотя бы один раз отличить ИИ-контент от реального.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Чаще всего ростовчане сталкивались с дипфейками через в развлекательном контенте в интернете (48%), через рекламу (26%). Однако лидирует в Ростовской области мошенничество. Именно здесь используют дипфейки по-максимуму. Так в 61% из мошеннических случаев преступники подменяли личности друзей, родственников, известных людей, а также коллег.
«Сотрудники компаний все чаще становятся жертвами преступных схем, где используют дипфейки. Злоумышленники создают поддельные личности коллег или руководителей и с их помощью крадут персональные, финансовые данные бизнеса. Один из вариантов снизить вероятность успешной атаки — использовать внутри компании специализированные решения для видеосвязи. А именно – корпоративные, а не общедоступные платформы. Корпоративные платформы, как правило, предоставляют дополнительные уровни защиты, ведь на кону – безопасность бизнеса», — отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.