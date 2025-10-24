Только 35% жителей Ростова-на-Дону могут отличить дипфейк от реальности

Только 35% ростовчан могут отличить дипфейк от реальности. Об свидетельствуют результаты исследования платформы для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк. При этом оставшиеся 65% смогли хотя бы один раз отличить ИИ-контент от реального.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чаще всего ростовчане сталкивались с дипфейками через в развлекательном контенте в интернете (48%), через рекламу (26%). Однако лидирует в Ростовской области мошенничество. Именно здесь используют дипфейки по-максимуму. Так в 61% из мошеннических случаев преступники подменяли личности друзей, родственников, известных людей, а также коллег.

«Сотрудники компаний все чаще становятся жертвами преступных схем, где используют дипфейки. Злоумышленники создают поддельные личности коллег или руководителей и с их помощью крадут персональные, финансовые данные бизнеса. Один из вариантов снизить вероятность успешной атаки — использовать внутри компании специализированные решения для видеосвязи. А именно – корпоративные, а не общедоступные платформы. Корпоративные платформы, как правило, предоставляют дополнительные уровни защиты, ведь на кону – безопасность бизнеса», — отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Мария Хоперская