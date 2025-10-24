Народная связь: «Ростелеком» развернул бесшовную сеть Wi-Fi на Центральном рынке Ростова

«Ростелеком» развернул открытую сеть Wi-Fi на территории Центрального рынка в Ростове-на-Дону. Для этого технические специалисты национального провайдера проложили около полутора километров оптических линий связи и смонтировали 19 точек беспроводного доступа. Они размещены с учетом архитектурных и технических особенностей торговых площадок в крытых павильонах. Теперь предпринимателям и посетителям одного из самых посещаемых и насыщенных по трафику мест города доступен скоростной интернет, работающий даже там, где сигнал сотовой связи ослаблен.



Специалисты «Ростелекома» организовали работу сети Wi-Fi на базе оптической инфраструктуры компании, что позволило обеспечить максимальную надежность и высокую пропускную способность канала со скоростью передачи данных до 2 Гб/с. Устойчивое соединение гарантирует не только комфортную навигацию в интернете, но и стабильную работу сервисов, критичных для торговли: от эквайринговых терминалов и мобильных приложений до систем, подключенных к государственным платформам учета и контроля. Пользователи могут свободно перемещаться по рынку, не теряя подключения и не ощущая перебоев в работе онлайн-сервисов.

Алексей Копытов, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области: «В условиях, когда традиционные каналы связи работают нестабильно, на первый план выходит способность провайдеров обеспечить устойчивый доступ к цифровым сервисам. Такие проекты формируют технологический фундамент, необходимый для устойчивого экономического роста и интеграции малого бизнеса в цифровую экосистему региона».

Доступ к Wi-Fi-сети на Центральном рынке города открыт для всех. Чтобы подключиться, достаточно пройти авторизацию через Госуслуги (ЕСИА) или просто ввести номер мобильного телефона. Такое решение сочетает удобство использования и соответствие требованиям информационной безопасности.

Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Доступ в интернет по технологии Wi-Fi в сегодняшних условиях — базовый элемент цифровой среды. Устойчивый и стабильный сигнал на территории рынка позволит покупателям сразу получать информацию о товарах, сравнивать цены и проводить онлайн-платежи. Это стимулирует увеличение числа совершенных покупок. Подключенные площадки становятся не только удобнее, но и технологичнее».

Заказчиком проекта выступил департамент потребительского рынка Ростовской области. Эта инициатива стала частью масштабной программы по цифровизации ключевых торговых объектов региона. По мнению органов власти, в условиях роста требований к онлайн-сервисам и безналичным расчетам наличие устойчивого сигнала интернета необходимость — как для предпринимателей, так и для покупателей.

Юрий Муковоз, генеральный директор ЗАО «Центральный рынок» г. Ростов-на-Дону: «Современный рынок — это гораздо больше, чем торговые ряды. Это пространство, где технологии работают на комфорт и удобство тысяч людей каждый день. Беспроводная сеть доступа в интернет — важная часть его инфраструктуры. Wi-Fi обеспечивает надежную цифровую связь между продавцами и покупателями, помогает бизнесу работать быстрее и точнее».

Работа по созданию цифровой инфраструктуры Центрального рынка будет продолжена. В течение года «Ростелеком» планирует установить еще 32 точки доступа Wi-Fi, что позволит обеспечить полное и бесшовное покрытие всей территории рынка. Такое масштабирование создаст технологический задел для внедрения новых цифровых решений и сервисов, повышающих эффективность торговли и уровень комфорта посетителей.

