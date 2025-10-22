В Рыбинске ликвидируют департамент по соцподдержке

В администрации Рыбинска будет ликвидирован департамент по социальной поддержке населения. Об этом сообщили в муниципальном совете городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google-карты Фото: Google-карты

Ликвидация департамента обусловлена тем, что с 1 января 2026 года полномочия в сфере оказания социальной помощи, предоставления социального обслуживания и социальной поддержки населения перейдут на уровень области.

«Буквально вчера в Ярославскую областную думу внесен соответствующий законопроект. Необходимость рассмотрения нашего решения обусловлена соблюдением требований трудового законодательства и сроков проведения штатных мероприятий, связанных с ликвидацией департамента»,— сообщила начальник правового управления Анастасия Мосичева на заседании совета.

Изменение структуры рыбинской администрации было поддержано депутатами.

Алла Чижова