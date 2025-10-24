В Казани футбольного судью Захарова задержали после инцидента на переходе

В Казани задержали 31-летнего водителя BMW за нарушения ПДД после инцидента на пешеходном переходе в Вахитовском районе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

В ведомстве «Ъ Волга-Урал» уточнили, что задержанным оказался футбольный судья Игорь Захаров.

На опубликованном видео видно, как автомобиль заезжает на пешеходный переход и задевает человека. Водитель выходит из машины, недолго разговаривает с пострадавшим, после чего наносит ему несколько ударов по голове. Затем мужчина садится обратно в автомобиль и уезжает с места инцидента.

В отношении арбитра составили три административных протокола: за управление без полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), остановку на пешеходном переходе (ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ) и непредоставление преимущества пешеходу (ст. 12.18 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 4,3 тыс. руб.

Анар Зейналов