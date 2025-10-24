Число иностранцев на миграционном учете в Ростовской области выросло на 7%

В Ростовской области с начала 2025 года на миграционный учет встали около 79 тыс. иностранных граждан. Показатель вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила руководитель УВМ ГУ МВД России по Ростовской области полковник полиции Светлана Тремасова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Тремасовой, рост числа зарегистрированных мигрантов связан с введением ограничений на трудовую деятельность иностранцев в соседних регионах. В частности, Краснодарский край запретил иностранным гражданам работать в нескольких сферах, включая строительство.

«Иностранные граждане вышли на Донской рынок труда с намерением получить патенты на трудовую деятельность»,— пояснила начальник отдела миграционного контроля.

На данный момент на миграционном учете в Ростовской области числятся 33 тыс. иностранцев, поставленных на учет с января 2025 года. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 10%.

Валентина Любашенко