За неделю в Черноземье дизельное топливо подешевело только в Липецкой области

В Липецкой области с 13 по 20 октября на 27 коп., или 0,4% снизилась стоимость дизельного топлива. Средняя цена достигла 70,82 руб. за литр, следует из данных Липецкстата. Еще в четырех регионах Черноземья этот вид топлива подорожал. В Орловской области актуальные цены не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом в Липецкой области подорожали основные марки бензина. Литр АИ-98 теперь стоит 88,15 руб., что на 31 коп. выше предыдущего значения. Цена литра АИ-92 выросла на 9 коп. и составила 62,69 руб., АИ-95 — на 4 коп., до 67,77 руб.

В Воронежской и Белгородской областях дизтопливо подорожало сильнее всего — на 44 коп. и 28 коп., средняя стоимость одного литра достигла 71,54 руб. и 69,88 руб. соответственно. В Воронежской области АИ-98 вырос в цене на 17 коп., его стоимость на 20 октября — 86,8 руб. Цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 8 коп. — до 64,08 руб. и 69,32 руб. соответственно. В Белгородской области АИ-98 вырос в цене на 21 коп. — до 85,91 руб. На бензин марок АИ-95 и АИ-92 цена увеличилась на 13 коп. и 11 коп. и составляет 64,93 руб. и 59,83 руб. соответственно.

В Курской и Тамбовской областях заметнее всего выросла стоимость бензина марки АИ-92 — на 44 коп. (до 62,04 руб.) и на 17 коп. (до 64,04 руб.) соответственно. Цены на дизельное топливо и на АИ-95 в первом регионе увеличились на 24 коп. и 13 коп., они составляют 67,76 руб. и 69,53 руб. Бензин марки АИ-98 подорожал на 12 коп., его продают по 85,08 руб. за литр. В Тамбовской области бензин марок АИ-98 и АИ-95 подорожал на 15 коп. и 11 коп., цена на 20 октября составляет 85,31 руб. и 68,89 руб. соответственно. Стоимость литра дизельного топлива — 70,52 руб., что на 4 коп. больше, чем неделей ранее.

В Орловской области самые актуальные цены представлены на 13 октября. Литр бензина марки АИ-92 доступен по 59,86 руб., АИ-95 — по 64,84 руб., АИ-98 — по 86,38 руб., а цена дизельного топлива составляет 68,72 руб.

О том, как в макрорегионе борются с нехваткой топлива, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Голый пистолет с бензином».

Мария Свиридова