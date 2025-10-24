Тамбовский министр предложил ввести правила поведения на религиозных объектах

В Тамбовской области необходимо внедрить стандарты поведения туристических групп на религиозных объектах, в том числе в ходе паломнических поездок. С соответствующей инициативой выступил исполняющий обязанности министра туризма региона Станислав Дзасохов во время круглого стола о перспективах развития паломнического туризма. Он прошел сегодня в рамках XXX Питиримовских чтений в Тамбовской области.

«Для наиболее эффективного взаимодействия предлагаем разработать и внедрить методические рекомендации по приему туристических групп на религиозных объектах, где будет четко описано, как себя вести, как одеваться, что можно, а что нельзя говорить и так далее. Такие стандарты поведения помогут нам избежать каких-либо неприятных моментов в ходе экскурсионных программ»,— сказал господин Дзасохов в ходе круглого стола (цитата по ТАСС).

В Тамбовской области с 2021 года работает Православный паломнический центр, который занимается организацией экскурсионных поездок как к местным святыням, так и к религиозным объектам в других регионах страны.

Станислав Дзасохов возглавляет тамбовское министерство туризма с начала 2025 года. До этого обязанности руководителя исполняла замминистра Наталия Почетнова, заменившая ушедшую в отставку Ирину Чемерчеву. Последняя была на посту главы ведомства с ноября 2022 года по июль 2024-го.

