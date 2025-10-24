Комитет облдумы поддержал запрет продажи ГСМ детям

Члены комитета по здравоохранению поддержали законопроект о запрете продажи несовершеннолетним горюче-смазочных, лакокрасочных и легковоспламеняющихся материалов и рекомендовали Ярославской областной думе принять его в двух чтениях. Об этом сообщили в облдуме по итогам заседания комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Впервые законопроект депутаты начали рассматривать еще 15 октября, но тогда было принято решение отложить рассмотрение. Как сообщал «Ъ-Ярославль», изучить его должным образом депутаты не успели.

По итогам второго рассмотрения решение было принято. Областная прокуратура и Минюст представили на комитет свои заключения. Данные по подростковой токсикомании, которой и объясняют необходимость введения запрета, подготовила Ярославская наркологическая больница.

По словам главврача Александра Волкова, за девять месяцев 2025 года за наркологической помощью обратились 28 несовершеннолетних, в том числе и по поводу употребления веществ из группы ГСМ.

«Мы должны учитывать, что подростковый организм очень восприимчив к подобного рода веществам. Систематическое их употребление может привести к задержке умственного развития. Подростки становятся агрессивными, плохо управляемыми, способными на противоправные действия»,— пояснил господин Волков.

Подробнее о планируемом запрете читайте в материале «Ъ-Ярославль» — «Чтобы даже и не нюхали».

Алла Чижова